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Son dakika: Başkan Erdoğan, Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Son dakika haberine göre Başkan , Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin koronavirüsle mücadele konusunda da devam edeceğini söyledi.

  • Güncel
  • 21.03.2020 22:16
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 22:28
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Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü

Başkan , Devlet Başkanı ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Abbas görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin koronavirüsle mücadele konusunda da devam edeceğini söyledi.

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