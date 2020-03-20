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Son dakika: 'den bahanesiyle skandal Filistin kararı

Çin'de ortaya çıktıktan sonra hızla dünya geneline yayılan nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aşarken, vaka sayısı ise 250 bine dayandı. Tüm dünya salgınla mücadele ederken, skandal bir karar verdi. Koronavirüs salgını bahanesiyle İsrail yönetiminin Filistin topraklarını giriş-çıkışlara kapatmaya hazırlandığı bildirildi.

  • Dünya
  • 20.03.2020 08:09
  •  - 
  • Son Güncelleme: 20.03.2020 08:14
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İsrail'den koronavirüs bahanesiyle skandal Filistin kararı

'in, yeni tip le (Kovid-19) mücadele bahanesiyle gelecek pazardan itibaren tüm Filistin topraklarını giriş-çıkışlara kapatma konusunda kararlı olduğu belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İsrail, gelecek pazardan itibaren tüm Filistin topraklarını kapatma kararı almaya yöneliyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, kuruluşun ordudan İsrail'de çalışmak amacıyla herhangi bir Filistinlinin sızmaması için çaba göstermesi talebinde bulunacağı aktarıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı son olarak ülkede 104 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini toplam vakanın 677'ye ulaştığını duyurmuştu.

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