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Son dakika: 'tan üzerinden algı operasyonu! Türkiye'yi hedef aldılar

Dünya genelinde 100'den fazla ülkeyi etkileyen ve DSÖ tarafından "küresel salgın" ilan edilen nedeniyle birçok ülke önlemleri arttırdı. Avrupa ülkeleriyle seyahatleri askıya alırken, (NYT) haberi seyahat kısıtlamasının dışında tutulan Türkiye fotoğraflarıyla duyurdu. NYT'nin Türkiye'yi hedef alan algı operasyonuna Sanayi ve Teknoloji Bakanı sert tepki gösterdi.

  • Dünya
  • 12.03.2020 11:23
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 11:25
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NYT'den koronavirüs üzerinden algı operasyonu! Türkiye'yi hedef aldılar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , 'nin e karşı aldığı uçuş yasağını Türkiye fotoğrafını kullanarak servis eden 'a tepki gösterdi. Varank, "Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptığı basın açıklamasında ABD'nin koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirleri açıkladı.

Trump, AB'den ABD'ye 30 günlük süre boyunca seyahatleri yasakladığını duyururken, kararın cuma günü itibariyle yürürlüğe gireceğini ve Türkiye ile İngiltere'nin yasaktan muaf olacağını belirtti.

NYT ise ABD'nin koronavirüse karşı aldığı uçuş yasağını Türkiye'nin fotoğrafını kullanarak servis etti. NYT'ye tepki gösteren Bakan Varank, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Çin'de ortaya çıkıp Avrupa'dan dünyaya yayılan bir virüs. Virüsten korunmak için Avrupa'dan uçuşu yasaklayan bir ABD. Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor."

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