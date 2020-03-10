Suudi Arabistan ve Rusya'nın ham petrol üretimlerinde ek kesinti yapma kararı alamaması nedeniyle petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu durumun iki ülkenin ekonomisinin yanı sıra ABD'nin petrol üretimine de zarar vereceği düşünülüyor. Tüm bu yaşanan ekonomik karmaşa karşısında ABD Başkanı Trump sessizliğini bozdu ve FED'e 'faizleri indir' çağrısında bulundu.







"FED İÇLER ACISI DURUMDA"

ABD Başkanı Trump, "FED faizleri rakip ülkelerin seviyelerine indirmeli. Diğer ülkeler, gevşek para politikası nedeniyle avantajlı kura sahipler. Fed içler acısı durumda, yavaş hareket ediyor. Lider olmalı, çok geç takip eden olmamalı" dedi.