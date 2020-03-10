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Son dakika: ABD Başkanı 'tan 'e çağrısı

Son dakika haberi... fiyatlarındaki sert düşüşün ardından yaşanan ekonomik karmaşa karşısında ABD Başkanı Trump sessizliğini bozdu ve 'in leri rakip ülkelerin seviyesine indirmesi gerektiğini söyledi.

  • Dünya
  • 10.03.2020 17:50
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 17:54
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Trump'tan FED'e faiz çağrısı

ve Rusya'nın ham üretimlerinde ek kesinti yapma kararı alamaması nedeniyle petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu durumun iki ülkenin ekonomisinin yanı sıra ABD'nin petrol üretimine de zarar vereceği düşünülüyor. Tüm bu yaşanan ekonomik karmaşa karşısında ABD Başkanı Trump sessizliğini bozdu ve 'e 'leri indir' çağrısında bulundu.



"FED İÇLER ACISI DURUMDA"
ABD Başkanı Trump, "FED faizleri rakip ülkelerin seviyelerine indirmeli. Diğer ülkeler, gevşek para politikası nedeniyle avantajlı kura sahipler. Fed içler acısı durumda, yavaş hareket ediyor. Lider olmalı, çok geç takip eden olmamalı" dedi.

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