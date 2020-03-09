Bugünkü
Takvim

: 'da eğitime "" engeli! Okullar tatil edildi

haberi... salgını dünyayı esir almaya devam ediyor. 'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi.

  • Dünya
  • 09.03.2020 13:17
  •  - 
  • Son Güncelleme: 09.03.2020 13:41
ABONE OL

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Son dakika: Katar'da eğitime "koronavirüs" engeli! Okullar tatil edildi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri