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Başkanı 'a koronavirüs şoku mu? Dünya bu iddiayı konuşuyor

Son dakika haberi... Koronavirüs kabusu dünyayı esir almaya devam ediyor. 'de Cumhuriyetçi Partili ve Üyesi , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen bir kişiyle temas kurdukları için kişisel karantina tedbiri aldıklarını bildirdi. Geçtiğimiz günlerde ise, Trump, Pence ve Pompeo'nun katıldığı toplantılarda koronavirüs çıkmıştı. ABD Başkanı Trump'ın virüs tehdidi altındaki kişilerle temas kurmuş olması akıllarda soru işareti bıraktı.

  • Dünya
  • 09.03.2020 11:02
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  • Son Güncelleme: 09.03.2020 11:13
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ABD Başkanı Donald Trump'a koronavirüs şoku mu? Dünya bu iddiayı konuşuyor

Teksas Senatörü Ted Cruz, söz konusu şahısla yaklaşık iki hafta önce Maryland eyaletinde düzenlenen Muhafazakar Eylem Komitesi Konferansı'nda görüştüğünü belirterek, koronavirüsün kuluçka süresi 14 gün olduğu için birkaç günü Teksas'taki evinde geçireceğini belirtti.

Arizona Milletvekili da yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs tespit edilen şahısla aynı konferansta yüz yüze görüştüğünü, bu yüzden kendisinin ve danışman ekibinden üç kişinin kişisel karantina tedbiri aldığını ifade etti.

Gosar, Kongre binasındaki ofisinin hafta boyunca kapalı olacağını kaydetti.

'de Kongre'nin bulunduğu ve siyasi organizasyonların yoğunlaştığı başkent Washington'ın banliyölerinde Kovid-19 vakaları tespit edildiği bildirilmişti.

Ülkede şimdiye dek 554 vaka tespit edilirken, 22 kişi hayatını kaybetti.

TRUMP'A BULAŞMIŞ OLABİLİR Mİ?
Koronavirüs kabusunun ABD'li siyasetçileri tehdit etmesi ve ABD Başkanı'nın da virüs tehdidi altındaki bu isimlerle temas halinde olması akıllara "ABD Başkanı Donald Trump tehdit altında mı?" sorusunu getirdi.

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