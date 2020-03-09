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Koronavirüs Panama'ya da sıçradı!

'de ortaya çıkan ve her geçen gün yayılan yeni tip Koronavirüs ülkesi Panama’da, ülkeye 'dan gelen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Başkanı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin koronavirüse karşı tedbirleri aldığını belirtti.

  • Dünya
  • 10.03.2020 06:39
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 06:39
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Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı!

Ülke basınındaki haberlere göre başkent Panama'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Panama Sağlık Bakanı Rosario Turner, 'nın başkenti Madrid'in Barajas bölgesinden geldikten sonra öksürük ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvuran 40 yaşındaki bir kadında Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Evine gönderilen hastanın durumunun ağır olmadığını belirten Turner söz konusu kişinin hangi ülke vatandaşı olduğuna dair detay paylaşmadı.

Başkanı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin koronavirüse karşı tedbirleri aldığını belirtti.

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