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Son dakika: 'de sonuçları belli oldu

Son dakika haberine göre 'deki sandık çıkış anketlerine göre 'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak lerde birinci oldu.

  • Dünya
  • 02.03.2020 23:14
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 23:16
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İsrail'de seçim sonuçları belli oldu
'deki sandık çıkış anketlerine göre 'nun partisi Likud 37 milletvekili çıkararak lerde birinci oldu. İsrail'deki sandık çıkış anketlerine göre 60 milletvekiline ulaşan Netanyahu liderliğindeki sağ blokun hükümeti kurmak için 1 sandalyeye ihtiyacı var.


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