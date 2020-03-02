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Son dakika: 'de vakası 10'a yükseldi

Son dakika haberine göre , ülkede yeni tip (Kovid-19) vaka sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu. İsrail yönetimi Kovid-19 endişesiyle Çin, İtalya, Japonya, , Tayland ve Singapur'dan gelen yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.

  • Dünya
  • 02.03.2020 08:51
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 08:51
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İsrail'de koronavirüs paniği! Tam 10 kişi...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kimlikleri açıklanmayan 3 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 tespit edilenlerden ikisinin aynı aileden olduğu ve kısa süre önce İtalya'dan döndükleri ifade edildi.

Üçüncü kişiye ise ün yine İtalya'dan dönen ve Kovid-19 tespit edilerek geçen hafta karantinaya alınan bir çalışma arkadaşından bulaştığı bildirildi.

Bunlarla birlikte 'de tespit edilen Kovid-19 vakası 10'a yükseldi.

İsrail yönetimi Kovid-19 endişesiyle Çin, İtalya, Japonya, , Tayland ve Singapur'dan gelen yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.

Yakın geçmişte söz konusu ülkeleri ziyaret eden İsraillilerin evlerinde 14 gün boyunca karantinada kalması isteniyor.

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