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Son dakika: 'da 'ten ölenlerin sayısı 54'e çıktı!

Son dakika haberleri... 'da nedeniyle 11 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı, vaka sayısı ise 978'e yükseldi.

  • Güncel
  • 01.03.2020 14:05
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  • Son Güncelleme: 01.03.2020 14:18
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İran'da Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı yükseldi!

Son dakika haberleri... 'da nedeniyle 11 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı, vaka sayısı ise 978'e yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

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Haberler Güncel Son dakika: İran'da Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 54'e çıktı!
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