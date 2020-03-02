Dünyada koronavirüs (Kovid-19) paniği! Yedi kıtaya yayıldı

Çin'in Wuhan kentinde ilk olarak 12 Aralık'ta görülen Coronavirüs, yedi kıtaya yayıldı. Covid-19 ismi verilen virüs, 2 bin 978 kişiyi hayattan kopardı. Virüs bulaşan hasta sayısı ise 86 bin 983'e çıktı! Uçuşlar durduruldu, sınırlar kapatıldı. Alınan önlemlere rağmen öldüren virüs hızla yayıldı.
İTALYA'DA 34 ÖLÜ
İran'da Corona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayışı 54'e çıktı. İtalya'da da virüsten ölenlerin sayısı 34'e yükseldi. Paris'teki tarihi Louvre Müzesi ise Corona virüs nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapattı. Japonya'da Tokyo Disneyland gibi geniş katılımlı gezi parklarının kapısına kilit vuruldu.
JUVEN'TUŞ'
Juventus'un U23 takımının 3 futbolcusunda Corona virüs çıktı. U23 takımı karantinaya alınırken, Ronaldo ve arkadaşlarının antrenmanları da dahil olmak üzere tüm idmanlar iptal edildi.
PAPA DA HASTA
ÖLDÜREN virüsle ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Çin medyası, Katolik Lideri Papa Francis'in de Coronavirüse yakalandığını yazdı. Katıldığı son etkinlikte sürekli öksüren ve burnu akan Papa'nın iki yardımcısının da hasta olduğu vurgulandı. Ancak Katolik Kilisesi bu iddiaları yalanladı.
ERMENİSTAN'DA İran'dan gelen bir yolcuda Coronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
TAYLAND'TA virüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
PEGASUS 1-16 Mart tarihleri arasında İran ve İtalya seferlerini askıya aldı.
THY, İtalya seferlerini 1 Mart'tan itibaren durdurduğunu açıkladı.
İTALYA'DA 34 ÖLÜ
İran'da Corona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayışı 54'e çıktı. İtalya'da da virüsten ölenlerin sayısı 34'e yükseldi. Paris'teki tarihi Louvre Müzesi ise Corona virüs nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapattı. Japonya'da Tokyo Disneyland gibi geniş katılımlı gezi parklarının kapısına kilit vuruldu.
JUVEN'TUŞ'
Juventus'un U23 takımının 3 futbolcusunda Corona virüs çıktı. U23 takımı karantinaya alınırken, Ronaldo ve arkadaşlarının antrenmanları da dahil olmak üzere tüm idmanlar iptal edildi.
PAPA DA HASTA
ÖLDÜREN virüsle ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Çin medyası, Katolik Lideri Papa Francis'in de Coronavirüse yakalandığını yazdı. Katıldığı son etkinlikte sürekli öksüren ve burnu akan Papa'nın iki yardımcısının da hasta olduğu vurgulandı. Ancak Katolik Kilisesi bu iddiaları yalanladı.
ERMENİSTAN'DA İran'dan gelen bir yolcuda Coronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
TAYLAND'TA virüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
PEGASUS 1-16 Mart tarihleri arasında İran ve İtalya seferlerini askıya aldı.
THY, İtalya seferlerini 1 Mart'tan itibaren durdurduğunu açıkladı.
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