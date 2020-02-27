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Son dakika: 'da can almaya devam ediyor!

Son dakika haberine göre Avrupa'da en çok görülen ülke olan 'da virüsten etkilenenlerin sayısı 400'ü bulurken, virüs nedeniyle ölüm sayısı ise 14'e yükseldi.

  • Dünya
  • 27.02.2020 15:11
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 15:11
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İtalya'da koronavirüs can almaya devam ediyor!

'da geçen cumadan bu yana (Kovid-19) nedeniyle 14 kişi hayatını kaybederken, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 400'ü buldu. Salgının görüldüğü bölgeler arasında İtalya içinde Lombardiya başı çekiyor.

Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı İtalya'nın Lombardiya Bölgesi'nde bölgesel yönetim başkanı Attilio Fontana, yakın çalışma arkadaşında yeni tip koronavirüs tespit edildiği için kendisini iki haftalık karantinaya aldığını duyurmuştu.

İtalya, koronavirüsün en hızlı yayıldığı ve en çok ölümün görüldüğü ülkeler sıralamasında da dünya genelinde ilk 5'te yer alırken, Avrupa'da ise birinci durumda bulunuyor.

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