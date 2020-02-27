İtalya'da geçen cumadan bu yana koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 14 kişi hayatını kaybederken, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 400'ü buldu. Salgının görüldüğü bölgeler arasında İtalya içinde Lombardiya başı çekiyor.

Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı İtalya'nın Lombardiya Bölgesi'nde bölgesel yönetim başkanı Attilio Fontana, yakın çalışma arkadaşında yeni tip koronavirüs tespit edildiği için kendisini iki haftalık karantinaya aldığını duyurmuştu.

İtalya, koronavirüsün en hızlı yayıldığı ve en çok ölümün görüldüğü ülkeler sıralamasında da dünya genelinde ilk 5'te yer alırken, Avrupa'da ise birinci durumda bulunuyor.