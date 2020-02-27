Koronavirüse yakalandığını ihbar edene 1400 dolar ödül! Tek şart ise...
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünya geneline yayılan koronavirüs, insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Dünya çapında vaka sayısı giderek artarken, sağlıklı bireylerde panik havası hakim. Öte yandan yetkililer yayılmasının önüne geçmek için önlemler alıyor. Yeni tip Corona virüsün çıktığı yer olan Çin'in Hubey eyaletine bağlı bir kentte ilginç bir proje başlatıldı. Buna göre corona virüsüne yakalandığını yetkililere bildirene 1400 dolar para ödülü verilecek. Ama bunun için de bir şart var...
27.02.2020 12:25
- Son Güncelleme: 27.02.2020 12:33
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