Haberler Galeri Dünya Koronavirüse yakalandığını ihbar edene 1400 dolar ödül! Tek şart ise...

Koronavirüse yakalandığını ihbar edene 1400 dolar ödül! Tek şart ise...

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünya geneline yayılan koronavirüs, insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Dünya çapında vaka sayısı giderek artarken, sağlıklı bireylerde panik havası hakim. Öte yandan yetkililer yayılmasının önüne geçmek için önlemler alıyor. Yeni tip Corona virüsün çıktığı yer olan Çin'in Hubey eyaletine bağlı bir kentte ilginç bir proje başlatıldı. Buna göre corona virüsüne yakalandığını yetkililere bildirene 1400 dolar para ödülü verilecek. Ama bunun için de bir şart var...

27.02.2020 12:25 - Son Güncelleme: 27.02.2020 12:33
Koronavirüse yakalandığını ihbar edene 1400 dolar ödül! Tek şart ise...

VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ VAR
Yeni tip Corona virüsünün ortaya çıkmasından bu yana Çin'de ilk kez ölüm ve vaka sayısında düşüş yaşanıyor. Çin'de virüsle mücadele için bazı bölgeler farklı önlemlere başvuruyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüse yakalandığını ihbar edene 1400 dolar ödül! Tek şart ise...

Çin'in Hubey eyaletine bağlı bir milyon kişinin yaşadığı Qianjiang kentinde corona virüsüne yakalandığını ve hastaneye başvurarak bunu kanıtlayan kişiye 1400 dolar para ödülü verilecek.

Koronavirüse yakalandığını ihbar edene 1400 dolar ödül! Tek şart ise...

HASTA OLDUĞUNU BİLDİRENE PARA

Qianjiang kentinde şimdiye kadar 197 corona virüs vakasına rastlandı, kent yetkilileri virüsün yayılmasını önlemek için para ödülü gibi yöntemlere başvuruyor.

Koronavirüse yakalandığını ihbar edene 1400 dolar ödül! Tek şart ise...

Çin'de Qianjiang kenti dışında bazı bölgelerde corona virüsü ile mücadele için "para ödülü" yöntemine başvuruluyor.

Koronavirüse yakalandığını ihbar edene 1400 dolar ödül! Tek şart ise...

Yeni tip Corona virüsünün merkezi olan Hubey bölgesinde şimdiye kadar 65 bin vakaya rastlandı ve 2 bin 600 ölüm yaşandı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hindistan'da camileri yakıp müslümanlara eziyet ettiler
Hindistan'da camileri yakıp müslümanlara eziyet ettiler