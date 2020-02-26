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Son dakika: Koronavirüs (Kovid-19) kabusu! Kuveyt'te okullar 2 hafta tatil edildi

Son dakika haberine göre, Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayının ilk 2 haftası eğitime ara verileceği duyuruldu. Yeni tip koronavirüs, İran'da 19, İtalya'da 12 ve 'de 11 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

  • Dünya
  • 26.02.2020 19:35
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 19:35
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Koronavirüs kabusu! Okullar 2 hafta tatil edildi

Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayının ilk 2 haftası eğitime ara verileceği duyuruldu.

Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mezram, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu toplantısında, tüm okulların 1 Mart itibarıyla 2 hafta tatil edilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Kuveyt ise İran'a seyahat edenlerle bağlantılı 1 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 26'ya yükseldiğini bildirdi.

Kuveyt, koronavirüsün ölümlere yol açtığı İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.

LÜBNAN'DA İKİNCİ VAKA
Lübnan'da ise yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 2'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, 20 Şubat'ta İran'ın Kum kentinden gelen yolculardan birinde daha yeni tip virüs tespit edildiğini açıkladı.

Başkent Beyrut'taki Refik Hariri Hastanesi'ne kaldırılan hastanın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

AMMAN-ROMA SEFERLERİNE VİRÜS ENGELİ
Öte yandan Ürdün Kraliyet Hava Yolları, İtalya'da 12 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs nedeniyle Amman-Roma seferlerini askıya aldı.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, sefer düzenledikleri bölgelerde virüsün yayılmasıyla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarının İtalya, İran ve 'de "ani" artışından "derin endişe" duyduklarını belirtmişti.

Yeni tip koronavirüs, İran'da 19, İtalya'da 12 ve Güney Kore'de 11 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

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