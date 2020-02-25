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Koronavirüs (Kovid-19) Avrupa'da yayılıyor! 'nda 1000 i otele kapattılar

'nın güneydoğusundaki grubundan 'de yaklaşık 1000 in bulunduğu bir otel, olası bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şüphesiyle karantinaya alındı. Tenerife'ye gelen n turistte çıkan Kovid-19 nedeniyle bir haftadır konakladığı otele giriş ve çıkışlar yasaklandı.

  • Dünya
  • 25.02.2020 18:54
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 18:54
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Girişler ve çıkışlar kapatıldı! Endişeli bekleyiş

'da Kovid-19 salgınının en çok görüldüğü Lombardiya bölgesinden tatil için 'ye gelen bir İtalyan doktorda bu virüsün çıkması sonucu, protokol gereği şüpheli herkesin kontrol altına alındığı bildirildi.

özerk yönetimi yetkilileri, yaklaşık bir haftadır Tenerife'de olduğu belirlenen İtalyan doktorun beraberindeki eşi ve bir aile yakınının da gözetim altına alındığını ve bu kişilere yapılan ilk koronavirüs testlerinden negatif sonuç çıktığını duyurdu.

1000 TURİSTE UYARI
İspanyol polisinin, İtalyan doktorun kaldığı oteldeki giriş ve çıkışları tamamen yasakladığı, otelde bulunan 1000 kadar in odalarından çıkmamalarının tavsiye edildiği bilgisi verildi.

Sağlık görevlilerinin, tek tek odalarda kontrol yaptığı, koronavirüs testi sonuçlarına göre oteldeki turistlerin durumunun belli olacağı açıklandı.

İspanyol basınındaki görüntülerde ise oteldeki bazı müşterilerin uyarılara aldırış etmeyerek havuza girdiği ya da tesisin içinde dolaştığı görüldü.

KATALONYA BÖLGESİNDE BİR İLK
Bu arada, ülkenin doğusundaki Barselona kentinde bir kişide Kovid-19'un tespit edildiği ve bunun Katalonya bölgesinde bir ilk olduğu bildirildi. Söz konusu kişinin Barselona'da ikamet ettiği ve kısa bir zaman önce kuzey İtalya'ya seyahat ettiğinin belirlendiği kaydedildi.

Sağlık Bakanı Salvador Illa, "alarma geçecek bir durum olmadığını" söyleyerek, 'daki sağlık sistemine ve doktorlara güvenilmesi mesajını verdi.

İspanya'da şimdiye kadar 4 vaka ortaya çıkarken, bunlardan Alman ve İngiliz vatandaşı olan ikisi, tedavilerinin ardından testlerinin negatif çıkmasıyla taburcu edilmişti.

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