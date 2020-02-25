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: 'da ten ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

haberine göre, 'da 2 kişi daha nedeniyle hayatını kaybetti. Ölü sayısı 14'e yükseldi. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona (Kovid-19), dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı.

  • Dünya
  • 25.02.2020 09:31
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 09:37
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İran'da kabus sürüyor! 2 kişi daha...

haberine göre, 'da salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR
Yeni tip korona, yayıldığı ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 14, Japonya'da 4, Güney Kore'de 8, İtalya'da 7, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 80 bini geçerken, Çin ana karasında 77 bin 658, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 81 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 30 kişide Kovid-19 tespit edildi.

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