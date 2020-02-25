Koronavirüs nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Koronavirüsten korunmanın yolları nelerdir?
İlk olarak Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan ve önlenemez bir biçimde dünyaya yayılan koronovirüs tehdit yaratmaya devam ediyor. Son olarak Tahran'dan İstanbul'a gelen ancak koronovirüs şüphesiyle Ankara'da indirilen yolcu uçağı sonrası herkes coronavirüsün Türkiye'ye gelip gelmediğini merak ediyor. Koronovirüsten korunmak için bazı önlemler almak şart. Bunların başında hijyen geliyor. Koronovirüs nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Korunmak için neler yapmak gerekiyor? Hepsi haberimizde.
25.02.2020 15:00
- Son Güncelleme: 25.02.2020 15:23
"Korona virüs" ailesinin SARS ve MERS olarak adlandırılan üyelerinden farklı olarak insandan insana bulaşabilen virüs, akciğer enfeksiyonları ve tedavi edilmediğinde, ağır akut solunum yetersizliği sendromu hastalıklarına yol açabiliyor. Korona virüsünden korunmak için gerekli önlemleri almak yaşamsal önem taşıyor.
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