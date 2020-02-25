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Koronavirüs nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Koronavirüsten korunmanın yolları nelerdir?

İlk olarak Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan ve önlenemez bir biçimde dünyaya yayılan koronovirüs tehdit yaratmaya devam ediyor. Son olarak Tahran'dan İstanbul'a gelen ancak koronovirüs şüphesiyle Ankara'da indirilen yolcu uçağı sonrası herkes coronavirüsün Türkiye'ye gelip gelmediğini merak ediyor. Koronovirüsten korunmak için bazı önlemler almak şart. Bunların başında hijyen geliyor. Koronovirüs nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Korunmak için neler yapmak gerekiyor? Hepsi haberimizde.

25.02.2020 15:00 - Son Güncelleme: 25.02.2020 15:23
Koronavirüs nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Koronavirüsten korunmanın yolları nelerdir?

Daha çok hayvanlarda hastalık etkeni olan "korona virüs" ailesine ait mutasyon geçirmiş ve "2019-nCov" olarak adlandırılan virüs, geçen yılın Aralık ayının son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde insanlarda da hastalık oluşturmaya başladı.

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Koronavirüs nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Koronavirüsten korunmanın yolları nelerdir?

"Korona virüs" ailesinin SARS ve MERS olarak adlandırılan üyelerinden farklı olarak insandan insana bulaşabilen virüs, akciğer enfeksiyonları ve tedavi edilmediğinde, ağır akut solunum yetersizliği sendromu hastalıklarına yol açabiliyor. Korona virüsünden korunmak için gerekli önlemleri almak yaşamsal önem taşıyor.

Koronavirüs nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Koronavirüsten korunmanın yolları nelerdir?

KORONOVİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Korona virüsü, influenza virüsünün neden olduğu gribal enfeksiyonlara benzer şekilde hapşırık ve öksürük sonucu, havadan damlacık yoluyla solunum sistemine ulaşabilir. Ayrıca enfekte yüzeylerden temasla, ağız ve gözler de bulaşMA yolu olabilir.

Koronavirüs nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Koronavirüsten korunmanın yolları nelerdir?

Hastalık bu belirtilerle ortaya çıkıyor:

Ateş
Öksürük
Nefes darlığı
İshal
Bulantı – Kusma
Hastalık belirtileri görülen kişilerden mutlaka örnek alınmalı.

Koronavirüs nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Koronavirüsten korunmanın yolları nelerdir?

Virüsün geçişini takiben 5-11 gün içinde öksürük ve ateş gibi genel grip şikayetleri ortaya çıkar. Hastalığın tanısı, solunum yolu salgılarından alınan örneklerle konulmaktadır.

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