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’nden son dakika yeni koronavirüs açıklaması

Son dakika haberi... () Başkanı Twitter’dan virüs ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Tedros, kreditör ülkelerin virüs ile mücadelede aktif rol alması çağrısında bulundu.

  • Dünya
  • 22.02.2020 11:59
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  • Son Güncelleme: 22.02.2020 12:02
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DSÖ'den koronavirüs açıklaması

() Başkanı , ölü sayısının 2 bini geçtiği Coroba virüs salgını ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Ghebreyesus, kreditör ülkelere virüsle mücadele için daha fazla mali yardım yapmaları çağrısında bulundu.


'da öncelikli olarak belirlenen 6 ülkeye yapılan yardımlara yönelik açıklamalarda da bulunan Ghebreyesus, ikinci aşamada 19 ülkeye virüs ile mücadele kapsamında 60 bin sağlık malzemesi gönderileceğini duyurdu.

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