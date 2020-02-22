Son dakika: Koronavirüs salgınında can kaybı 2 bin 347’ye çıktı

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NCH) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 397 yeni vaka tespit edilerek, toplam koronavirüs bulaşan kişilerin sayısı 11 bin 477'sinin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 288'e yükseldi.