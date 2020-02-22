Yeni nesil silah: Covid-19 (Koronavirüs)

Çin'de son 24 saatte 889 yeni Covid-19 vakası saptandı, 118 kişi yaşamını yitirdi. Salgınında ölenlerin sayısı ise 2 bin 238'e yükseldi. Ancak Coronavirüs'ün dünyanın en güçlü ve tehlikeli savaş silahı olduğu artık kesin. Çin'e 2 trilyon dolardan fazla zarar veren, Almanya, Fransa, Güney Kore, Japonya ve Rusya başta olmak üzere 150 ülkeyi ekonomik anlamda çökerten bu virüsün maliyetinin 10 dolar olduğu açıklandı.
Örneğin bir F-16 savaş uçağının fiyatı 102 milyon dolar. Türkiye'nin de ortak olduğu çok önemli projelerden biri F-35 savaş uçağının fiyatı ise 80 milyon dolar, bir uçak gemisinin fiyatı 1 milyar dolar. Sadece bunlar mı? Deniz savaşlarının en önemli gücü bir denizaltının fiyatı 100 milyon dolar. Ekonomistler, "10 dolarlık bir virüsün, dünyanın tüm silahlarından daha değerli olduğunu görüyoruz. Hem de büyük bir dersle izliyoruz" dedi.
İNGİLİZ BOMBASI
İngiliz BBC, Coronavirüs'ün yarasadan değil laboratuvar ortamında üretildiğini ima etti. Coronavirüs'ün bulaştığı ilk kişinin, 70 yaşında olduğu, hastalığın çıktığı iddia edilen Wuhan'daki hayvan pazarına hiç gitmediğine dikkat çekildi. Yetkililer, ilk 41 vakadan 14'ünün de pazara gitmediğini söyledi.
İRAN'DA KORKU BÜYÜYOR
Coronavirüs paniği, komşuya sıçradı. İran'ın Kum kentinde yeni tip Coronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İddilara göre ölü sayısı çok daha fazla. Irak, İran'daki Coronavirüs vakaları nedeniyle tüm sınır kapılarını İran vatandaşlarına kapattı. İtalya başta olmak üzere 7 ülkenin daha, İran vatandaşlarını topraklarına kabul etmeyeceği iddia edildi.
F-16: 102 milyon dolar
Denizaltı: 100 milyon dolar
F-35: 80 milyon dolar
Uçak gemisi: 1 milyar dolar
KARANTİNA TRENİ
Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Moskova'ya giden yolcu treni, coranavirüsü şüphesiyle karantinaya alındı. İtalya'nın Codogno kentinde ise 6 İtalya vatandaşında virüs tespit edildi.
Örneğin bir F-16 savaş uçağının fiyatı 102 milyon dolar. Türkiye'nin de ortak olduğu çok önemli projelerden biri F-35 savaş uçağının fiyatı ise 80 milyon dolar, bir uçak gemisinin fiyatı 1 milyar dolar. Sadece bunlar mı? Deniz savaşlarının en önemli gücü bir denizaltının fiyatı 100 milyon dolar. Ekonomistler, "10 dolarlık bir virüsün, dünyanın tüm silahlarından daha değerli olduğunu görüyoruz. Hem de büyük bir dersle izliyoruz" dedi.
İNGİLİZ BOMBASI
İngiliz BBC, Coronavirüs'ün yarasadan değil laboratuvar ortamında üretildiğini ima etti. Coronavirüs'ün bulaştığı ilk kişinin, 70 yaşında olduğu, hastalığın çıktığı iddia edilen Wuhan'daki hayvan pazarına hiç gitmediğine dikkat çekildi. Yetkililer, ilk 41 vakadan 14'ünün de pazara gitmediğini söyledi.
İRAN'DA KORKU BÜYÜYOR
Coronavirüs paniği, komşuya sıçradı. İran'ın Kum kentinde yeni tip Coronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İddilara göre ölü sayısı çok daha fazla. Irak, İran'daki Coronavirüs vakaları nedeniyle tüm sınır kapılarını İran vatandaşlarına kapattı. İtalya başta olmak üzere 7 ülkenin daha, İran vatandaşlarını topraklarına kabul etmeyeceği iddia edildi.
F-16: 102 milyon dolar
Denizaltı: 100 milyon dolar
F-35: 80 milyon dolar
Uçak gemisi: 1 milyar dolar
KARANTİNA TRENİ
Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Moskova'ya giden yolcu treni, coranavirüsü şüphesiyle karantinaya alındı. İtalya'nın Codogno kentinde ise 6 İtalya vatandaşında virüs tespit edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.