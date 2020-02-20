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le (Kovid-19) ilgili kan donduran iddia

Uzmanlar 'de ortaya çıkan ve şu ana kadar 2 binden fazla kişinin ölümüne neden olan ün (Kovid-19) grip gibi kalıcı olabileceğine ilişkin uyarılarda bulundu.

  • Dünya
  • 20.02.2020 16:05
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 16:08
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Koronavirüsle ilgili kan donduran iddia

South China Morning Post'un haberine göre, Merkezi Televizyonu'na (CCTV) konuşan Çin Sağlık Bilimleri Akademisi Başkanı Vang, Kovid-19'un kalıcı bir hastalık olabilme ihtimaline karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Virüsün kontrol altına alınmasındaki temel girişimin bilimsel araştırmalar olması gerektiğini vurgulayan Vang, "Kovid-19, grip gibi uzun süreli bir hastalık olabilir." dedi.

Vang, Kovid-19 görülen vaka ve bu nedenle ölenlerin sayısında düşüş olduğunu ifade etti.

Çin'de Kovid-19'un ilk kez ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde hastaların tedavi altına alınması için çok fazla bekletildiğine işaret eden Vang, bu uygulamanın virüsün yayılma riskini artırdığını aktardı.

Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 75 bin 700'ü geçerken, salgında 2 bin 129 kişi yaşamını yitirdi.

Salgın nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

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