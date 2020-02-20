Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (Coronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2012, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 75 bin 199'a yükselirken 14 bin 685 kişi de tedavi edildi. Ancak bizi ilgilendiren detay dün öğle saatlerinde ortaya çıktı.



İran'ın Kum kentinde 2 kişide yeni tip Coronavirüs'e raslandı. Hastaneye kaldırılan hastalar, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cihanpur, Kum'da yaşayan vatandaşları, insanlarla tokalaşma gibi yakın temastan kaçınmaları ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyardı.







RUSYA'DA BÜYÜK KORKU

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, kararnameyle, Çin vatandaşlarının Rusya'ya girişinin yasaklandığını açıkladı. Rusya'da bugüne kadar 2 Çin vatandaşında Coronavirüs tespit edilirken, iki hasta da karantinadaki tedavilerinin ardından taburcu edilmişlerdi.







HER YERDE CESET

Çin'de Coronavirüs nedeniyle korkutucu görüntüler gelirken, virüsün kontrol altına alınmasına yardım etmesi için 14 uzmandan oluşan araştırma ekibi kurdu. Virüsün mikroskobik ortamdaki ilk görüntüleri de yayınlanırken, endişe verici açıklamalar paniği arttırdı.







'KOLON'AVİRÜS

Çin'de Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 2020'ye çıktı. Maskesiz dolaşanlar kolona bağlandı. İran'da da virüse yakalanan 2 kişi kurtarılamadı. Rusya ise Çin sınırını kapattı.









Vatandaşlar herhangi bir şeyle temas etmek istemiyor, hatta birbiriyle tokalaşmıyor. Asansörlerde bile düğmelere dokunmamak için kürdan kullanılmaya başlandı. Ülkede kürdan sıkıntısı da ortaya çıktı. Psikologlarda aylar sonraya gün verilirken, sakinleştirici haplar da karaborsaya düştü.



Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ise Coronavirüsle ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Demircan, "İsmi 'corona' olan çok fazla oyun var. Virüs oyunlarına çok ilgi olmaya başladı. Yoğunluk nedeniyle oyunu oynamak isteyenlere sistem tarafından rezervasyon numarası verilmeye başladı" dedi.

