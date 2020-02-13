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  • 13.02.2020 08:28
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 08:31

Darbeci Hafter'ten küstah tehdit! Haddini aştı

'daki karışıklığın müsebbibi olan ve Libya'nın doğusundaki bölgelerin kontrolünü ele geçiren darbeci Hafter, başkent Trablus'taki tek havalimanını ele geçirmeye çalışıyor. Mitiga Havalimanını Türkiye'nin üs olarak kullandığını iddia eden Hafter, havalimanının Birleşmiş Milletler tarafından kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Darbeci Hafter'ten küstah tehdit! Haddini aştı

'da süren iç savaş sırasında Birleşmiş Milletler tarafından yapılan yardımları getiren uçaklarla ilgili son dakika bir gelişme yaşandı.

HAFTER SÖZCÜSÜ'NDEN KÜSTAH TÜRKİYE SUÇLAMASI
Hafter güçleri Trablus'taki havalimanını ele geçirmeye çalışırken, Hafter'in sözcüsü Ahmed Mismari, BM'ye buradaki havalimanını kullanmaması uyarısında bulundu. Trablus'taki Mitiga Havalimanını Türkiye'nin üs olarak kullandığını iddia eden Mismari, BM uçaklarının güvenliğini sağlayamayacaklarını belirterek uçakların Misrata Havalimanına inebileceğini söyledi.

BM YETKİLİSİ DUYURMUŞTU
BM yetkilileri akşam saatlerinde bir uçaklarının havalimanına inmek istediğini ancak Hafter güçlerinin buna müsaade etmediğini belirtmişti.

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