Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, devlet televizyonuna koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çin'de koronavirüs nedeniyle büyük ölçekli işten çıkarmaların önleneceğini söyleyen Jinping, koronavirüse karşı savaşı kazanacaklarını da belirtti.

İşte Xi Jinping'in açıklamalarından satırbaşları;

Yeni tip coronavirüsü salgınını önlemeye yönelik durum hala ciddiyetini koruyor.

Çin muhakkak ki virüs salgınını yenmeyi başaracaktır.

Hubei şehrinde virüs salgınını durdurmaya yönelik daha kararlı önlemler alacağız.

Çin, 2020 yılı ekonomik ve sosyal hedeflerine ulaşmak için çaba göstermeye devam edecek.