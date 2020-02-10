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  • 10.02.2020 14:46
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 15:04

lideri 'den son dakika açıklaması! Salgın kontrol altına alındı mı?

'in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 900'ü aşkın kişinin ölümüne neden olan salgını ile ilgili Çin Devlet Başkanı açıklamalarda bulundu. Xi, "durum hala ciddiyetini koruyor" derken daha kararlı önlemler alınacağını duyurdu.

Çin lideri Xi'den son dakika koronavirüs açıklaması

Devlet Başkanı , devlet televizyonuna ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çin'de koronavirüs nedeniyle büyük ölçekli işten çıkarmaların önleneceğini söyleyen Jinping, koronavirüse karşı savaşı kazanacaklarını da belirtti.

İşte Xi Jinping'in açıklamalarından satırbaşları;
Yeni tip coronavirüsü salgınını önlemeye yönelik durum hala ciddiyetini koruyor.
Çin muhakkak ki virüs salgınını yenmeyi başaracaktır.
Hubei şehrinde virüs salgınını durdurmaya yönelik daha kararlı önlemler alacağız.
Çin, 2020 yılı ekonomik ve sosyal hedeflerine ulaşmak için çaba göstermeye devam edecek.

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