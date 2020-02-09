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İngiliz bilim insanlarından korkutan açıklama: Koronavirüste gerçek rakam 10 kat fazla!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip ölümcül Koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı 813'ü buldu. Virüsün bulaştığı şüphesi olan kişilerin sayısı ise 28 bin 942'ye çıkarken müşahade altına alınanların sayısı 188 bin 183'e çıktı. Konuyla ilgili İngiliz bilim adamlarından ise korkutan bir açıklama geldi. Koronavirüsün çok daha büyük boyutlarda olduğunu söyleyen İngiliz bilimadamları, gerçek rakamın 10 kat daha fazla olabileceğini ifade ediyor.

09.02.2020 12:51 - Son Güncelleme: 09.02.2020 12:51
İngiliz bilim insanlarından korkutan açıklama: Koronavirüste gerçek rakam 10 kat fazla!

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkisini giderek artıran ve yeni ismi "yeni koronavirüs zatürresi" (NCP) olarak duyurulan salgın nedeniyle yaşanan can kaybı 812'ye ulaşırken, virüsten etkilenenlerin sayısı 6 bin 188'inin durumu ciddi olmak üzere 37 bin 198'e çıktı.

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İngiliz bilim insanlarından korkutan açıklama: Koronavirüste gerçek rakam 10 kat fazla!

İngiliz bilim insanları henüz tespit edilemeyen vakalarla birlikte gerçek rakamın 10 kat daha fazla olabileceğini ifade ediyor. Önde gelen İngiliz bilim insanlarından Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan Profesör John Edmunds, gerçek rakamın açıklanmasının çok zor olduğunu söyledi.

İngiliz bilim insanlarından korkutan açıklama: Koronavirüste gerçek rakam 10 kat fazla!

TESTLER YETERSİZ KALIYOR
Edmunds, İngiltere'de test işlemini gerçekleştiren 12 merkezin her birinde günde sadece 100 kişiye test yapılabildiğini, bu testlerin de yüzde 100 doğruluk payının olmadığını vurguladı.

İngiliz bilim insanlarından korkutan açıklama: Koronavirüste gerçek rakam 10 kat fazla!

Bilim insanları, insan gücünün yetersizliği nedeniyle de sınırların ötesine hızlı bir şekilde yayılan koronavirüs salgınının gerçek boyutunun bir yere kadar tahmin edilebildiğini söyledi. Koronavirüsün sıradan bir griple karıştırılma olasılığının güçlü olması ya da hiçbir belirti göstermeyen kişinin çevresine virüsü yayabilmesinin de bilim insanlarını endişelendirdiği dile getirildi.

İngiliz bilim insanlarından korkutan açıklama: Koronavirüste gerçek rakam 10 kat fazla!

ZORLA KAMPA
Çin hükümeti, koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'daki yetkililere, tüm şüphelilerin karantina kampına kapatılmasını emretti. Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan, seferberlik koşullarının yaşandığını hatırlattı. Ardından özel giysili görevliler, Vuhan'da her evi gezip koronavirüs belirtileri gösterenleri zorla kampa götürmeye başladı. Evlerinden sert müdahaleyle çıkarılan kişilerin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Kampın nerede olduğu, kaç kişinin buraya kapatıldığı bilinmiyor.

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