İngiliz bilim insanlarından korkutan açıklama: Koronavirüste gerçek rakam 10 kat fazla!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip ölümcül Koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı 813'ü buldu. Virüsün bulaştığı şüphesi olan kişilerin sayısı ise 28 bin 942'ye çıkarken müşahade altına alınanların sayısı 188 bin 183'e çıktı. Konuyla ilgili İngiliz bilim adamlarından ise korkutan bir açıklama geldi. Koronavirüsün çok daha büyük boyutlarda olduğunu söyleyen İngiliz bilimadamları, gerçek rakamın 10 kat daha fazla olabileceğini ifade ediyor.
Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkisini giderek artıran ve yeni ismi "yeni koronavirüs zatürresi" (NCP) olarak duyurulan salgın nedeniyle yaşanan can kaybı 812'ye ulaşırken, virüsten etkilenenlerin sayısı 6 bin 188'inin durumu ciddi olmak üzere 37 bin 198'e çıktı.
Bilim insanları, insan gücünün yetersizliği nedeniyle de sınırların ötesine hızlı bir şekilde yayılan koronavirüs salgınının gerçek boyutunun bir yere kadar tahmin edilebildiğini söyledi. Koronavirüsün sıradan bir griple karıştırılma olasılığının güçlü olması ya da hiçbir belirti göstermeyen kişinin çevresine virüsü yayabilmesinin de bilim insanlarını endişelendirdiği dile getirildi.
ZORLA KAMPA
Çin hükümeti, koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'daki yetkililere, tüm şüphelilerin karantina kampına kapatılmasını emretti. Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan, seferberlik koşullarının yaşandığını hatırlattı. Ardından özel giysili görevliler, Vuhan'da her evi gezip koronavirüs belirtileri gösterenleri zorla kampa götürmeye başladı. Evlerinden sert müdahaleyle çıkarılan kişilerin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Kampın nerede olduğu, kaç kişinin buraya kapatıldığı bilinmiyor.