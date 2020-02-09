İngiliz bilim insanlarından korkutan açıklama: Koronavirüste gerçek rakam 10 kat fazla!

Bilim insanları, insan gücünün yetersizliği nedeniyle de sınırların ötesine hızlı bir şekilde yayılan koronavirüs salgınının gerçek boyutunun bir yere kadar tahmin edilebildiğini söyledi. Koronavirüsün sıradan bir griple karıştırılma olasılığının güçlü olması ya da hiçbir belirti göstermeyen kişinin çevresine virüsü yayabilmesinin de bilim insanlarını endişelendirdiği dile getirildi.