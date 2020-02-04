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  • 04.02.2020 11:58
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 11:58

'a ikinci şok! 'nin yakın arkadaşı öldürüldü!

’ın ’daki kılıcı olarak bilinen ’nin tarafından öldürülmesinin ardından ülke bir şok daha yaşadı. İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Asgar Paşagor’un ’de vurulduğu bildirildi. Paşagor’un Kasım Süleymani’nin en yakın çalışma arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Kasım Süleymani'nin yakın arkadaşı öldürüldü!

Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Asgar Paşapor'un, 'deki çatışmalar sırasında öldürüldüğü açıklandı.

İran devlet televizyonunun internet sitesi "iribnews"e göre, Paşapor, dün Halep'te Suriyeli muhaliflerle girdiği çatışmada öldürüldü.

Paşapor'un 'ta geçen ay saldırısında hayatını kaybeden İranlı General 'nin yakın çalışma arkadaşlarından olduğu biliniyor.

İran medyasının Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın kaynaklardan paylaştığı bilgilere göre, Suriye'deki çatışmalarda şu ana kadar İran'a bağlı güçlerden yaklaşık 2 bin 400 kişi öldürüldü.

ABD, 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.


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