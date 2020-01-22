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  • 22.01.2020 10:56
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 11:53

Son dakika: şokta! öldürüldü!

Son dakika haberi... Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı'nın ülkenin güneydoğusundaki Darhovin kırsal bölgesi komutanı , evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İran şokta! Muceddemi öldürüldü!

Alınan son dakika bilgisine göre; Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı'nın ülkenin güneydoğusundaki Darhovin kırsal bölgesi komutanı , evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



EVİNDE UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRI SONUCU ÖLDÜRÜLDÜ
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, Muceddemi'nin Şadgan kentine bağlı Darhovin'de bulunan evi sabaha karşı kimliği henüz belirlenemeyen yüzleri maskeli silahlı kişiler tarafından basıldı.



Şadgan Valiliği, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLÜMÜ
Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020 tarihinde Irak'ın başkenti Bağdat Havalimanında uğradığı füzeli saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Kasım Süleymanin öldürülmesi emrini bizzat ABD Başkanı 'ın verdiği duyurulmuştu.

Olayın perde arkasının ortaya çıkmasının ardından İran'da halk sokaklara dökülmüş ve ABD karşıtı sloganlar atılmıştı. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı olan Kasım Süleymani, İran'ın Irak, Afganistan, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen'de attığı adımları yöneten adam olarak biliniyordu.

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