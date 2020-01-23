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  • Son Güncelleme: 23.01.2020 14:54

'den 'a bir tehdit daha! Süleymani'den sonra hedefte Kaani var!

’ın Ortoğu’daki kılıcı olan ’yi öldüren , tehditler savurmaya devam ediyor. ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Kasım Süleymani’nin yerine Tuğgeneral 'yi de tehdit etti.

'ın Şarkul Avsat gazetesine konuşan Hook, Süleymani'nin 'nin Bağdat Havalimanına düzenlediği saldırıda öldürülmesini, " rejimi için doldurulamayacak bir boşluk oluşturuldu." şeklinde yorumladı.

"AYNI SONLA KARŞILAŞACAKLAR"
Süleymani'nin yerine atanan Kaani'yi de tehdit eden Hook, "Eğer de Amerikalıları öldürme yolunu izlerse aynı sonla karşılaşacak." dedi.

"İRAN REJİMİNİ VE VEKİL GÜÇLERİNİ SORUMLU TUTACAĞIZ"
Hook, "Bölgedeki Amerikalılara veya ABD çıkarlarına yönelik saldırılardan İran rejimini ve vekil güçlerini sorumlu tutacağız." ifadelerini kullandı.

İran'daki hükümet karşıtı protestoların sorulması üzerine Hook, göstericileri "kahraman" olarak niteleyerek, ABD'nin onlara desteğinin süreceğini belirtti.

ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı 'yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, İran 8 Ocak'ta 'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı Ayn el- ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemiş ve iki ülke arasındaki gerginlik yükselmişti.

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