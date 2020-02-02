Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 02.02.2020 17:09
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 17:15

'a da sıçradı!

’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip , hızla yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, 22 yaşında olan bir Çin vatandaşının, koronavirüs (2019-nCoV) şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı!

Bakanlık açıklamasında, Kıbrıs'ta daimi ikamet eden vatandaşının, geçtiğimiz günlerde Çin'e seyahat ederken Kıbrıs'a geri geldiğine işaret edildi. 22 yaşındaki Çin vatandaşı, Lefkoşa Genel Hastanesi'ne nakledildi.

Bakanlık, "Önümüzdeki günlerde vakanın daha ayrıntılı araştırılması için hasta, tedavi altına alındı" açıklaması yaptı. Bakanlık, basın açıklamasında herhangi bir gelişme durumunda vatandaşların derhal bilgilendirileceği vurgulandı.

KKTC'DE DE ALARM
Güney Kıbrıs'taki tüm sağlık birimlerinin de alarm seviyesine getirildiği belirtildi. yönetiminin de yaşananları yakından takip ettiği bildirildi. KKTC Ercan Havaalanı'nda da yolcu geliş salonuna termal kamera konuldu ve karantina odası açıldı.

KKTC Temel Hizmetler Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa, söz konusu virüs taşıma olasılığı olan hastalar için yine Ercan Havalimanı'nda karantina odası hazırlandığını, şüpheli vakaların alanda fazla dolaştırılmadan hemen buraya alınacağını söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriKoronavirüs Güney Kıbrıs'a da sıçradı!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri