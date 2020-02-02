Koronavirüs hızla yayılıyor! Çin’den gelen son dakika görüntüler yürek sızlattı
Koronavirüs tüm dünyayı paniğe sevk etmeye devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve başlarda kaynağı bilinmediğinden "gizemli hastalık" olarak anılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV), bugüne kadar dünyada 14 bin 500'den fazla kişide görüldü. Çin genelinde 304 kişinin ölümüne neden olan ve 14 bin 380 kişiye bulaşan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılıyor. Hastalık nedeniyle Çin sınırları dışında ilk ölüm gerçekleşirken, dünyanın dört bir yanından insanları korku sardı. Öte yandan lösemi hastası kızını Hubei'den Jiujiang'a götürmek isteyen bir annenin, gözyaşları dünyayı sarstı. Kontrol noktasından geçişine izin verilmeyen aile, gözyaşlarını tutamadı. İşte tüm son dakika gelişmeleri...
02.02.2020 11:24
- Son Güncelleme: 02.02.2020 11:24
Lösemi hastası kızını, Hubey'den Ciangşi'deki hastaneye götürmeye çalışan bir anne, görevliler tarafından durduruldu. Kızını hastaneye götürmesine izin verilmeyen kadın, hüngür hüngür ağladı. Kızını hastaneye zamanında yetiştiremeyeceğini düşünerek endişelenen ve gözyaşlarına boğulan kadının bu görüntüleri, Reuters haber ajansı tarafından kaydedildi.
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