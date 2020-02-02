Koronavirüs hızla yayılıyor! Çin’den gelen son dakika görüntüler yürek sızlattı

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, (NHC) ülke geneline yayılan Hubey eyaleti merkezli yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 304'e, salgından etkilenenlerin sayısı ise 2 bin 110'unun durumu ağır olmak üzere 14 bin 500'den fazla kişide görüldü.