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  • 02.02.2020 07:27
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 07:30

kabusu sürüyor! Can kaybı yükselmeye devam ediyor

'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit altına alan ten etkilenme şüphesi olan kişi sayısı 19 bin 544'e çıkarken, ölü sayısı da 304'e yükseldi. Huanggang ve Vıncou kentlerinde sokağa çıkma sınırlandırıldı.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle (2019-nCoV) can kaybı 304'e, hastalık tespit edilen kişi sayısı 14 bin 380'e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, (NHC) ülke geneline yayılan Hubey eyaleti merkezli 2019-nCoV salgınında ölü sayısı 304'e, salgından etkilenenlerin sayısı ise 2 bin 110'unun durumu ağır olmak üzere 14 bin 380'e çıktı.

Bununla birlikte salgından etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı 19 bin 544 olurken, enfekte vakalarla temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahade altına alınanların sayısı 137 bin 594 kişiye ulaştı. Ayrıca bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 328'e çıktı.

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