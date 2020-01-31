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  • 31.01.2020 13:06
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 13:06

'dan Trump'ın sözde barış planına sert tepki

hükümeti, Başkanı 'ın sözde barış planının kabul edilemez olduğunu söyledi. Açıklamada - "Söz konusu teklif, liler için son derece adaletsiz olmakla birlikte uzun süredir katlandıkları haksızlıkları ebedileştirmeyi hedeflemektedir" denildi.

Malezya'dan Trump'ın sözde barış planına sert tepki!

Başbakanlığından yapılan açıklamada 'in bu anlaşmayı reddetmekte son derece haklı olduğu belirtilerek, "İsrail'in uzun süren işgaline maruz kalmış taraf olarak Filistin, bu teklifin formülleştirme sürecine dahil edilmemiş ve fikri alınmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada söz konusu planın tek taraflı olduğu ve 'i işgalinden ötürü adeta ödüllendirdiği vurgulandı ve "Bu kabul edilmez teklif, Filistinliler için son derece adaletsiz olmakla birlikte uzun süredir katlandıkları haksızlıkları ebedileştirmeyi hedeflemektedir." denildi.

Malezya'nın 1967 sınırlarını esas alan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını savunmayı sürdüreceğinin belirtildiği açıklamada, "Malezya, Filistin-İsrail çatışmasına Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde adil ve sürdürülebilir bir çözüm getirilmesi için her türlü somut ve dürüst çabalara desteğini vermeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI
Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında 'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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