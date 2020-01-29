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  • 29.01.2020 18:56
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 18:59

Son dakika: 'nden koronavirüsle ile ilgili 'acil' toplanma kararı

Son dakika haberi! 'de ortaya çıkan Koronavirüs ile ilgili acil olarak toplanma kararı aldı. Çin'in Wuhan şehrinde başlayan ardından dünyanın çeşitli ülkelerinde de görülen virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü geçerken, binden fazla kişinin de virüsten etkilendiği belirtiliyor.

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