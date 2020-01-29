Son dakika haberi! Dünya Sağlık ÖrgütüÇin'de ortaya çıkan Koronavirüs ile ilgili acil olarak toplanma kararı aldı. Çin'in Wuhan şehrinde başlayan ardından dünyanın çeşitli ülkelerinde de görülen virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü geçerken, binden fazla kişinin de virüsten etkilendiği belirtiliyor.
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