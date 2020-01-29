Starbucks CEO'su Kevin Johnson, salgın nedeniyle ortaya çıkan olağanüstü koşullara karşı aldıkları önlemler ve sürecin sonuçlarına dair şeffaf olacaklarını açıkladı.

Bloomberg'in aktardığına göre şirket ayrıca, ülkedeki tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle bu ülkedeki menülerinde de değişikliğe gitti.

Şirketin Çin'de 4 binin üzerinde şubesi bulunuyor.

Türkiye de 434 şubeyle Britanya'nın ardından Avrupa'da Starbucks'ın en fazla şubesi olan ikinci ülke konumunda.

Starbucks'ın yanı sıra McDonald's, KFC, Pizza Hut gibi büyük gıda zincirleri de başta Wuhan olmak üzere salgının yoğun olduğu yakın illerdeki restoranlarını geçici olarak kapattı.