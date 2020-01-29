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  • Son Güncelleme: 29.01.2020 12:39

'tan flaş kararı! 2 binden fazla şubesini kapatıyor!

’de ortaya çıkan ölümcül , dünyada infiale yol açtı. Her geçen gün artarak gelen ölüm haberleri için ülkelerin yanı sıra ünlü markalar da bazı kararlar verdi. Ünlü kahve zinciri Starbuck, Koronavirüs nedeniyle Çin’deki 2 binden fazla şubesini kapattığını duyurdu. , açık olan şubelerinde ise açılış ve kapanış saatlerinin değişeceğini duyurdu.

CEO'su Kevin Johnson, salgın nedeniyle ortaya çıkan olağanüstü koşullara karşı aldıkları önlemler ve sürecin sonuçlarına dair şeffaf olacaklarını açıkladı.

Bloomberg'in aktardığına göre şirket ayrıca, ülkedeki tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle bu ülkedeki menülerinde de değişikliğe gitti.

Şirketin 'de 4 binin üzerinde şubesi bulunuyor.

de 434 şubeyle Britanya'nın ardından Avrupa'da Starbucks'ın en fazla şubesi olan ikinci ülke konumunda.

Starbucks'ın yanı sıra McDonald's, KFC, Pizza Hut gibi büyük gıda zincirleri de başta Wuhan olmak üzere salgının yoğun olduğu yakın illerdeki restoranlarını geçici olarak kapattı.

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