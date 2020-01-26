Irak Savunma Bakanlığından bir görevli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helikopterlerin Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği kompleksine indiğini söyledi.
Yetkili, helikopterlerle muhtemelen yaralıların taşınmış olabileceğini dile getirdi.
Başka bir güvenlik kaynağından alınan bilgiye göre, füze saldırısında Büyükelçilik'teki restoranda yangın çıktı.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye atılan füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini açıklamıştı.
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