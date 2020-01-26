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  • 27.01.2020 06:32
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 06:32

Son dakika: ABD'ye ait helikopterler füze saldırısının ardından 'taki Büyükelçilik kompleksine indi

Son dakika haberine göre 'ın başkenti 'taki füze saldırısının ardından ABD'ye ait askeri helikopterlerin Büyükelçilik kompleksine indiği bildirildi.

Helikopterlere füzeli saldırıda flaş gelişme

Savunma Bakanlığından bir görevli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helikopterlerin 'taki ABD Büyükelçiliği kompleksine indiğini söyledi.

Yetkili, helikopterlerle muhtemelen yaralıların taşınmış olabileceğini dile getirdi.

Başka bir güvenlik kaynağından alınan bilgiye göre, füze saldırısında Büyükelçilik'teki restoranda yangın çıktı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı 'ye atılan füzelerin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine isabet ettiğini açıklamıştı.

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