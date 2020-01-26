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  • 26.01.2020 21:07
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 21:07

Son dakika: Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye Katyuşa füzesiyle saldırı

Son dakika haberine göre Irak’ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye 5 adet füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırı sonucu herhangi bir zararın tespit edilmediği belirtilirken, saldırının kimin tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye Katyuşa füzesiyle saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye 5 adet füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye 5 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırı sonucu herhangi bir zararın tespit edilmediği belirtilen açıklamada, saldırının kimin tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

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