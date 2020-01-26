Son dakika: Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye Katyuşa füzesiyle saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye 5 adet füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye 5 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği kaydedildi.
Saldırı sonucu herhangi bir zararın tespit edilmediği belirtilen açıklamada, saldırının kimin tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
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