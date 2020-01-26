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  • 26.01.2020 14:36
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 14:36

Bir ülke daha nedeniyle 'den girişleri durdurdu

'in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan ve bir anda tüm dünyayı tehdit etmeye başlayan nedeniyle , Çin vatandaşlarının adaya girmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Bir ülke daha virüs nedeniyle Çin'den girişleri durdurdu

, yeni tip salgını nedeniyle 'den iş gezisi ve birkaç istisnai durum haricinde adaya girişleri durdurdu.

Financial Times'ın haberine göre, Tayvan Salgın Kontrol Merkezi, salgında vaka sayısının artması nedeniyle iş seyahatine çıkanlar ve insani nedenlerle gelmek isteyenler dışında Çin vatandaşlarının adaya girmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

İş seyahati amacıyla Tayvan'a geleceklere de adaya girişten sonraki iki hafta boyunca sağlık kontrolü koşuluyla izin verileceği belirtildi.

Tayvan'da öğrenim gören Çinli öğrencilerin adaya gelişlerini iki hafta ertelemeleri, Hubey'de yaşayanların ise bir sonraki emre kadar Tayvan'a geri dönmemeleri istendi.

JAPONYA, VUHAN'DAKİ VATANDAŞLARINI GERİ GETİRMEYE HAZIRLANIYOR
Bu arada Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Çin'in Vuhan kentinden ülkeye geri dönmek isteyen tüm Japon vatandaşlarına yardım edileceğini duyurdu.

Kyodo'nun haberine göre Abe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vuhan'daki Japon vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için charter uçağının veya diğer yöntemlerin devreye sokulacağını söyledi.

Japon hükümetine göre, Vuhan'da 710 Japon vatandaşı bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında 56 kişi yaşamını yitirmiş, salgından etkilenenlerin sayısı 1975'e yükselmişti.

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