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  • 26.01.2020 13:17
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 13:21

Son dakika: kabusu sürüyor! İlaç stokları tükeniyor, corona virüsü yayılma hızı artıyor

'de ortaya çıkan ve dünyanın birçok bölgesine de yayınlan ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Her geçen saat corona virüsü teşhisi koyulan kişi sayısı artarken, yetkililerin tüm çabasına rağmen 'da ortaya çıkan virüs yayılmaya devam ediyor. Bazı bölgeleri karantinaya alan ve toplu taşıma gibi ulaşım araçlarını durduran Çin'de şimdi de ilaç stoklarının azalmak üzere olduğu öğrenildi.

Korona virüsü (coronavirus) ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelirken, facianın boyutları artıyor. Sağlık yetkilileri Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'deki ölümcül korona virüsü yüzünden elli altı kişinin öldüğünü söyledi. Ülke genelinde 1.900'den fazla teyit edilmiş vaka rapor edildi. Öte yandan corona virüsü, tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Henüz kesin bir tedavisi olmayan hastalık nedeniyle birçok bölgede sağlık görevlileri için seferberlik ilan edildi.

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