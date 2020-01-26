Korona virüsü (coronavirus) ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelirken, facianın boyutları artıyor. Sağlık yetkilileri Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'deki ölümcül korona virüsü yüzünden elli altı kişinin öldüğünü söyledi. Ülke genelinde 1.900'den fazla teyit edilmiş vaka rapor edildi. Öte yandan corona virüsü, tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Henüz kesin bir tedavisi olmayan hastalık nedeniyle birçok bölgede sağlık görevlileri için seferberlik ilan edildi.