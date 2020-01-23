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  • 23.01.2020 13:20
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 13:22

'den flaş açıklaması: lar durdurulmalı

heri... Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada "'de sivillere yönelik hava ları ve bombalamalar kabul edilemez ve durdurulmalıdır" denildi.

AB'den flaş İdlib açıklaması: Saldırılar durdurulmalı

'de Esad rejimi ve Rus uçakları tarafından gece saatlerinden bu yana ' in farklı bölgelerine birçok hava ları düzenlendi. Saldırılarda İdlib'in Cal el Zaviye bölgesindeki Arnaba köyü ile İdlib'in doğusundaki Sarakib beldesi hedef alındı. Saldırılar sonucu Arnaba köyünde 2'si çocuk 3 kişi, Sarakib beldesinde ise 3'ü çocuk 5 kişi olmak üzere toplamda 8 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil de yaralandı.

AB: SALDIRILAR DURDURULMALI
Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada "İdlib'de sivillere yönelik hava saldırıları ve bombalamalar kabul edilemez ve durdurulmalıdır" denildi.

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