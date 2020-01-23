Suriye'de Esad rejimi ve Rus uçakları tarafından gece saatlerinden bu yana İdlib' in farklı bölgelerine birçok hava saldırıları düzenlendi. Saldırılarda İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesindeki Arnaba köyü ile İdlib'in doğusundaki Sarakib beldesi hedef alındı. Saldırılar sonucu Arnaba köyünde 2'si çocuk 3 kişi, Sarakib beldesinde ise 3'ü çocuk 5 kişi olmak üzere toplamda 8 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil de yaralandı.
AB: SALDIRILAR DURDURULMALI
Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada "İdlib'de sivillere yönelik hava saldırıları ve bombalamalar kabul edilemez ve durdurulmalıdır" denildi.
AB'den flaş İdlib açıklaması: Saldırılar durdurulmalı
Son dakika haberi... Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada "İdlib'de sivillere yönelik hava saldırıları ve bombalamalar kabul edilemez ve durdurulmalıdır" denildi.
Suriye'de Esad rejimi ve Rus uçakları tarafından gece saatlerinden bu yana İdlib' in farklı bölgelerine birçok hava saldırıları düzenlendi. Saldırılarda İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesindeki Arnaba köyü ile İdlib'in doğusundaki Sarakib beldesi hedef alındı. Saldırılar sonucu Arnaba köyünde 2'si çocuk 3 kişi, Sarakib beldesinde ise 3'ü çocuk 5 kişi olmak üzere toplamda 8 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil de yaralandı.
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