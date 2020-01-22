Ruslar İdlib’e saldırdı: 26 ölü Rus savaş uçakları, dün İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki yerleşimlere dava saldırıları yaptı. 26 sivil can verdi. İdlib'de ilan edilen ateşkese rağmen Esad rejimi ve terörist grupların saldırıları sonucu 12 Ocak'tan bu yana ölü sayısı 62'ye, yerinden olan kişi sayısı ise 31 bin 500'e yükseldi.

Rus savaş uçakları, dün İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesindeki yerleşimlere dava saldırıları yaptı. 26 sivil can verdi. İdlib'de ilan edilen ateşkese rağmen Esad rejimi ve terörist grupların saldırıları sonucu 12 Ocak'tan bu yana ölü sayısı 62'ye, yerinden olan kişi sayısı ise 31 bin 500'e yükseldi. TÜM MANŞETLER