Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 22.01.2020 17:06
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 17:11

Son dakika: Çavuşoğlu: bölünmüş, içe kapanmış, değerlerinden uzaklaşmış durumda

Son dakika heri... Çavuşoğlu, artık bölünmüş, içe kapanmış, değerlerinden uzaklaşmış durumdaki Avrupa Birliğinin (AB) dışlayıcı, popülist ve korumacı politikaları terk etmesi ve tekrar güçlü olmak istiyorsa demokrasi, serbest piyasa ve çok kültürlülük gibi öz değerlerine sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

AB değerlerinden uzaklaşmış durumda

Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasasında düzenlenen 50'nci Küresel Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında "Yükselen Avrupa" başlıklı toplantıya katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Twitter'dan açıklama yapan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"AB bugün bölünmüş, içe kapanmış, değerlerinden uzaklaşmış durumda. Dışlayıcı, popülist ve korumacı politikaları terk etmeli, tekrar güçlü olmak istiyorsa demokrasi, serbest piyasa ve çok kültürlülük gibi öz değerlerine sahip çıkmalı."

"SURİYE'DE DİPLOMASİ DİYALOĞU" TOPLANTISI
Bakan Çavuşoğlu ayrıca, toplantının ardından basına kapalı düzenlenen "Suriye'de Diplomasi Diyaloğu" konulu toplantıya katıldı.

Edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu toplantıda, 'de sükunetin sağlanması, Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmalarına devam etmesi ve göçmenlerin gönüllü geri dönüşleri hakkında Türkiye'nin politikalarını anlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: AB bölünmüş, içe kapanmış, değerlerinden uzaklaşmış durumda
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri