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  • 21.01.2020 14:03
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 14:08

Son dakika haberi: İranlı vekil açıkladı: Trump'ı öldürene 3 milyon dolar

Son dakika haberi... haber ajansında yer alan bilgilere göre, İranlı milletvekili Hamzeh, Trump'ı öldürene 3 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

Trump'ı öldürene 3 milyon dolar!

Reuters'ın İranlı yarı resmi haber ajansı 'ya dayandırdığı habere göre parlamentoda diğer milletvekillerine seslenen İranlı milletvekili Ahmed Hamzeh, "Kirman vilayeti adına, Trump'ı öldürene 3 milyon dolar nakit ödeyeceğiz" dedi.

Kerman, 3 Ocak'ta 'nin düzenlediği insansız hava aracı saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General 'nin de memleketi.

Süleymani, Tahran'da yüz binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni sonrası Kirman'da toprağa verilmişti.

Parlementoda Trump'ı öldürecek olanlara para ödülü vadeden Hamzeh, bu kararın İran'ın dini yöneticileri tarafından verilmiş bir karar olup olmadığına dair bilgi paylaşmadı.

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