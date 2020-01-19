Trump’ın yeni Star’ı ABD eski Başkanı Bill Clinton soruşturmasının özel savcısı Ken Star'ın, Senato'da yapılacak azil duruşmasında Başkan Donald Trump'ın savunma ekibinde yer alacağı açıklandı. Star, Clinton'ın o dönemde stajyer olarak görev yapan Monica Lewinsky ile ilişkisi sebebiyle hakkında açılan soruşturmayı yürüten isim olması dikkat çekiyor.

ABD eski Başkanı Bill Clinton soruşturmasının özel savcısı Ken Star'ın, Senato'da yapılacak azil duruşmasında Başkan Donald Trump'ın savunma ekibinde yer alacağı açıklandı. Star, Clinton'ın o dönemde stajyer olarak görev yapan Monica Lewinsky ile ilişkisi sebebiyle hakkında açılan soruşturmayı yürüten isim olması dikkat çekiyor. TÜM MANŞETLER