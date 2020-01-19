ABD eski Başkanı Bill Clinton soruşturmasının özel savcısı Ken Star'ın, Senato'da yapılacak azil duruşmasında Başkan Donald Trump'ın savunma ekibinde yer alacağı açıklandı. Star, Clinton'ın o dönemde stajyer olarak görev yapan Monica Lewinsky ile ilişkisi sebebiyle hakkında açılan soruşturmayı yürüten isim olması dikkat çekiyor.
- Dünya
- 19.01.2020
- Gazete
Trump’ın yeni Star’ı
ABD eski Başkanı Bill Clinton soruşturmasının özel savcısı Ken Star'ın, Senato'da yapılacak azil duruşmasında Başkan Donald Trump'ın savunma ekibinde yer alacağı açıklandı. Star, Clinton'ın o dönemde stajyer olarak görev yapan Monica Lewinsky ile ilişkisi sebebiyle hakkında açılan soruşturmayı yürüten isim olması dikkat çekiyor.
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