Bugünkü
Takvim

Trump’ın yeni Star’ı

ABD eski Başkanı Bill Clinton soruşturmasının özel savcısı Ken Star'ın, Senato'da yapılacak azil duruşmasında Başkan Donald Trump'ın savunma ekibinde yer alacağı açıklandı. Star, Clinton'ın o dönemde stajyer olarak görev yapan Monica Lewinsky ile ilişkisi sebebiyle hakkında açılan soruşturmayı yürüten isim olması dikkat çekiyor.

Trump’ın yeni Star’ı
ABD eski Başkanı Bill Clinton soruşturmasının özel savcısı Ken Star'ın, Senato'da yapılacak azil duruşmasında Başkan Donald Trump'ın savunma ekibinde yer alacağı açıklandı. Star, Clinton'ın o dönemde stajyer olarak görev yapan Monica Lewinsky ile ilişkisi sebebiyle hakkında açılan soruşturmayı yürüten isim olması dikkat çekiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriTrump’ın yeni Star’ı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri