Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac, "Berlin Zirvesinden çıkan ateşkes kararına saygı duyuyoruz. Hafter ile bir daha masaya oturmayacağız." dedi.
AYRINTILAR GELECEK...
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac, "Berlin Zirvesinden çıkan ateşkes kararına saygı duyuyoruz. Hafter ile bir daha masaya oturmayacağız." dedi.
AYRINTILAR GELECEK...
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