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  • 20.01.2020 16:50
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 17:01

Son dakika: : Hafter ile bir daha masaya oturmayacağız

Son dakika haberine göre , " Zirvesinden çıkan kararına saygı duyuyoruz. Hafter ile bir daha masaya oturmayacağız." dedi.

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