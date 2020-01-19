Son dakika haberine göre Libya'da Halife Hafter'e bağlı milisler, Berlin Konferansı'nın ardından başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde havan atışıyla ateşkesi ihlal etti. Son dakika haberine göre Halife Hafter'e bağlı milisler, Berlin Konferansı'nın ardından başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde havan atışıyla ateşkesi ihlal etti. Ayrıntılar geliyor... Libya'da meşru hükümetten Hafter'e ateşkes ihlali suçlaması Son dakika: Libya'daki UMH açıkladı! 'Hafter ateşkesi ihlal etti' Başkan Erdoğan'dan Berlin'de diplomasi trafiği
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