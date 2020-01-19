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  • 20.01.2020 00:05
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 00:05

Son dakika: 'da darbeci havan atışıyla ateşkesi ihlal etti!

Son dakika haberine göre 'da Halife 'e bağlı milisler, Konferansı'nın ardından başkentin güneyindeki Selahaddin bölgesinde havan atışıyla ateşkesi ihlal etti.

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