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  • 18.01.2020 19:31
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 19:31

'da meşru hükümetten Hafter'e ihlali suçlaması

'nın uluslararası meşruiyete sahip temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı savaş uçağının başkentin 300 kilometre doğusundaki Ebu Greyn beldesini hedef aldığını duyurdu.

Libya'da hükümet duyurdu: Hafter ateşkesi ihlal etti
'nın meşru temsilcisi UMH, 'e bağlı savaş uçağının başkentin 300 kilometre doğusundaki Ebu Greyn beldesini hedef aldığını duyurdu

UMH'ye bağlı birliklerin düzenlediği Öfke Volkanı Operasyonu'nun resmi sayfasından UMH birliklerinin Sözcüsü Muhammed Kanunu imzasıya yapılan açıklamada, Hafter'e bağlı savaş uçaklarının, başkenti Trablus'un 300 kilometre doğusundaki Ebu Greyn beldesini hedef aldığı belirtildi.

Can kaybının yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, söz konusu adımın Berlin Konferansı öncesinde yeni bir ihlal teşkil ettiği kaydedildi.

Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki taraflara 12 Ocak gece yarısı devreye girmek üzere yaptığı çağrısı, ihlallere rağmen sahada büyük ölçüde geçerliliğini koruyor.

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