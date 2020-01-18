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  • Son Güncelleme: 18.01.2020 11:06

Son dakika: İletişim Başkanlığından zirvesi açıklaması

Son dakika... İletişim Başkanlığından yapılan açıklama "Zirvede, 'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülmektedir" denildi.

İletişim Başkanlığından Berlin zirvesi açıklaması

İletişim Başkanlığı, konusunda yarın 'de düzenlenecek zirvede, ülkede barış ve istikrarın tesisi için atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine, Libya konusunda düzenlenecek zirveye katılmak üzere, yarın Berlin'i ziyaret edeceği belirtildi.

'nin, Libya'da, 2259 sayılı GK Kararı temelinde uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yönelik saldırıların durdurulması, kalıcı ateşkesin tesis edilmesi ve BM himayesinde Libyalıların sahiplendiği kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılması amacıyla yürütülen çabaları başından bu yana desteklediği vurgulanan açıklamada, "Türkiye, bu doğrultuda her seviyede yoğun diplomatik girişimlerde bulunmuş, keza Berlin Süreci'ne de yapıcı bir tutumla aktif katkı sağlamıştır. Zirvede, Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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