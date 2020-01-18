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  • 18.01.2020 11:47
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 11:50

Son dakika: 'dan tarihi itirafı: 'nin işine yarıyor!

Son dakika haberi... , 'de yaptığı hamlelerle düşmanlarını bir bir saf dışı bıraktı. ’ın eski ekonomi bakanı ve mecliste temsil edilen Mera25 isimli Parti'nin lideri mecliste yaptığı konuşmada ülkesinin politikasını ağır sözlerle eleştirdi. Yunanistan’ın Libya’da Hafter’i destekleyerek yanlış tarafı tuttuğunu ve sonuçta fiyasko yaşandığını söyledi.

Yunanistan'dan tarihi Libya itirafı

Çipras hükümetinde Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı. Halen de kendi kurduğu Mera25 adlı partinin başkanı.

'DİPLOMATİK FİYASKO'
Varufakis meclisinde yaptığı konuşmada Yunanistan'ın sorununa bulaşarak ve yanlış tarafı tutarak son yılların en büyük diplomatik fiyaskosu ile karşılaştığını söyledi. Hafter'in bir 'savaş ağası' olduğunu söyleyen Varufakis, Hafter'in desteklenmesinin Yunanistan'ın 1990'larda Bosna Savaşı'nda sırp Savaş suçlularını desteklemesine benzediğini belirtti.

'TÜRKİYE'NİN İŞİNE YARIYOR'
Yunan medyasında yer alan habere göre Varufakis hükümetinin ve büyük şirketleri ile yaptığı anlaşmanın 'nin işine geldiği ve Türkiye'ye yaradığını anlattı. Bu sayede Türk lider Erdoğan'ın bölgede daha fazla güç kazandığı ve iç kamuoyunu bir arada tutabildiğini söyleyen Varufakis Yunanistan'ın Libya'ya karışarak beklenmedik ölçüde kompleks bir oyuna girdiği ve yanlış tarafı tuttuğunu vurguladı. (Hürriyet)

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