BM’den YPG’ye sert eleştiri

PKK/YPG terör örgütünün çocukları savaşçı olarak kullandığına dair Birleşmiş Milletler'de yeni bir rapor yayımlandı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin yayımladığı raporda çocukların silahlandırıldığını ve bunun kabul edilemez olduğu belirtildi. Ülkelere de bu skandala sessiz kalmamaları gerektiği ifade edildi.
- Dünya
- 18.01.2020
- Gazete
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