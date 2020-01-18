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’den ’ye sert eleştiri

/ terör örgütünün çocukları savaşçı olarak kullandığına dair Birleşmiş Milletler'de yeni bir rapor yayımlandı. 'nin yayımladığı raporda çocukların silahlandırıldığını ve bunun kabul edilemez olduğu belirtildi. Ülkelere de bu skandala sessiz kalmamaları gerektiği ifade edildi.

BM’den YPG’ye sert eleştiri
PKK/YPG terör örgütünün çocukları savaşçı olarak kullandığına dair Birleşmiş Milletler'de yeni bir rapor yayımlandı. 'nin yayımladığı raporda çocukların silahlandırıldığını ve bunun kabul edilemez olduğu belirtildi. Ülkelere de bu skandala sessiz kalmamaları gerektiği ifade edildi.

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