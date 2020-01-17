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  • 17.01.2020 19:05
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 19:10

Son dakika: 'den 'ı yıkan cevabı!

’in ziyareti devam ederken, Almanya Başbakanı ’den Yunanistan’a beklemedikleri bir cevap geldi. ’de yapılacak zirvesinde, ’nin Libya ile yaptığı deniz sınır mutabakatının iptali için gayret girişimlerde bulunan Yunanistan’a Merkel olumsuz cevap verdi. Merkel, Miçotakis’e ‘’Türkiye’nin Libya ile yaptığı mutabakat gündeme gelmeyecek, sadece konuşulacak” dedi.

Merkel'den Yunanistan'ı yıkan Libya cevabı!

ile 'nin Akdeniz'deki sınır mutabakatına karşı 'ın yaptığı bir girişim daha sonuçsuz kaldı. 'de yapılacak Libya zirvesinde bu mutabakatın iptalinin gündeme gelmesi için 'i arayan Miçotakis beklediği cevabı alamadı. Yunan medyasında yer alan haberlere göre Yunan başbakanı Miçotakis ile Almanya Başbakanı Merkel'in Bugün öğleden sonra bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Miçotakis Türkiye'nin Libya'daki faaliyetlerinden duyulan huzursuzluğunu dile getirdi. Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmanın hukuksuz olduğunu söyleyen Miçotakis, Merkel'e Yunanistan'ın Berlin'e çağrılmamasından duyulan üzüntüsünü de iletti.

MERKEL: SADECE ATEŞKES KONUŞULACAK
Merkel ise Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma konusunda kendilerinin Avrupa Birliği'nin bu konuda izlediği politikayı tamamen benimsediğini söyledi. Yunanistan'ın çağrılmamasına yönelik olarak ise bu toplantıda in görüşüleceği, Deniz yetki sınırları gibi bir konunun gündeme gelmesinin beklenmediğini belirtti. (Hürriyet)

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